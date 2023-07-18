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На улице Есенина благоустроят сквер

На улице Есенина идет благоустройство сквера, в котором принимает участие «Капитал — строитель жилья». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Компания под девизом «Делай как мы, делай лучше нас!» взялась за этот сквер, потому что сейчас он является объектом притяжения жителей разных районов города.

«Безусловно, компания строит надежные дома и забоится о придомовой территории, стараясь сделать ее комфортной и современной, но на этот раз речь пойдет о парке в центре Рязани на улице Есенина. Парк нуждался в ремонте и реставрации, так как пользуется популярность среди жителей, и Капитал принял активное участие в облагораживании территории», — сообщает пресс-служба фирмы.

Отмечается, что застройщик в 2023 году помог нескольким паркам и скверам обрести достойный вид.