Бывшего вице-губернатора Грекова поместили в четырехместную камеру в СИЗО

Бывшего вице-губернатора Грекова поместили в четырехместную камеру в СИЗО. Об этом сообщила «КП-Рязань» со ссылкой на источник из правоохранительных органов.

«Он не очень доволен местной едой, но кушать ее не отказывается. В свободное время, которого у него предостаточно, играет в шашки с сокамерниками. Ходил в библиотеку, смотрел, что там есть, но пока ничего не выбрал», — приводит издание слова источника.

Отмечается, что Ирину Петину тоже поместили в четырехместную камеру.

Напомним, что Грекова и Петину задержали в среду, 13 июля, в Ростове-на-Дону. Бывшего вице-губернатора отправили в СИЗО до 12 сентября, экс-сенатора — до 9 сентября.