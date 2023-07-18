Актера из «Бриллиантовой руки» Игоря Ясуловича экстренно госпитализировали

В Москве экстренно госпитализировали народного артиста России Игоря Ясуловича. Об этом сообщает Mash.

81-летний актер чувствовал себя плохо последние несколько дней. В какой-то момент его состояние ухудшилось и ему вызвали скорую, которая его госпитализировала.

В больнице ему сделали две операции. В почки установили специальные трубки, с помощью которых из органов выходит лишняя жидкость. В ближайшее время хирурги должны провести еще одну операцию.

Отмечается, что мужчина находится в состоянии средней степени тяжести.

Актер известен по фильмам «Бриллиантовая рука», «12 стульев» и голосу короля Гарольда из «Шрека».

Фото: kino-teatr.ru