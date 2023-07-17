Жителю Скопинского района дали 3,5 года условно за покупку наркотиков
В Рязанской области жителя поселка Поплевино Скопинского районе наказали за покупку наркотиков в крупном размере (часть 2 статья 228 УК). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
28 марта 2023 года мужчина в интернете заказал наркотики. 1,14 грамма ему передали посредством закладки. Однако полицейские изъяли незаконное вещество и возбудили уголовное дело.
На суде скопинец признал свою вину. Ему назначили лишение свободы сроком на 3,5 лет условно и штраф в размере 5000 рублей. Кроме этого, суд обязал мужчину пройти курс лечения и реабилитации в наркологическом диспансере.