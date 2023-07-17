Жительницу Сараев осудят за ложный донос о краже

Жительницу Сараев осудят за ложный донос о краже. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В октябре 2022 жительница Сараев из-за личных неприязненных подбросила в квартиру знакомого свой смартфон. Затем она обратилась с заявлением в полицию.

В ходе доследственной проверки смартфон был обнаружен в квартире мужчины.

Однако, факт совершения кражи не подтвердился, а женщина призналась, что оговорила своего знакомого, в связи с чем, в возбуждении уголовного дела по факту кражи было отказано.

При этом, в отношении самой заявительницы было возбуждено уголовное дело по части 3 статье 306 УК РФ, в ходе расследования которого были собраны необходимые доказательства.

Дело направлено в суд.