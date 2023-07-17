В Ухоловском районе 16-летний пьяный мотоциклист сбил пешехода
В Ухоловском районе 16-летний пьяный мотоциклист сбил пешехода. Об этом РЗН. инфо сообщила пострадавшая.
ДТП произошло в пятницу, 14 июля, примерно в 21:40, в селе Покровское. Нетрезвый мотоциклист сбил 18-летнюю девушку, которая шла по обочине.
16-летний водитель прошел медицинское освидетельствование, которое показало наличие алкогольного опьянения.
Девушку на машине скорой помощи доставили в Рязань. Врачи диагностировали ей перелом ключицы, голени, колена и таза.
Известно, что материалы происшествия переданы в СК.