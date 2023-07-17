В Спасском районе двое братьев украли электрический счетчик с вышки сотовой связи. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратился представитель компании сотовой связи. Он сообщил о хищении оборудования с сотовой вышки. Оперативники опросили заявителя и выяснили, что с вышки сотовой связи был демонтирован счетчик учета электроэнергии.
Выяснилось, что 30-летний мужчина и его 22-летний брат демонтировали с вышки сотовой связи дорогостоящий счетчик учета электроэнергии и сдали его в пункт приема металлолома, получив большую сумму денег. Кроме того, полицейские установили причастность родственников к еще одному хищению — краже солнечных батарей в Спасском районе.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статье 158 УК РФ («Кража»).