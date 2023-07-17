В Санкт-Петербурге неизвестные выстрелили в плечо подростку
В Санкт-Петербурге неизвестные выстрелили в плечо подростку. Об этом
Инцидент произошел на футбольном поле у дома в 5-м Предпортовом проезде. Злоумышленники открыли огонь из пневматического пистолета в сторону 14-летнего подростка.
Отмечается, что пули попали мальчику в левое плечо и правую часть груди. Пострадавший не запомнил примет обидчиков.
«На следующий день подросток самостоятельно обратился в больницу, где у него диагностировали ушибы левого плечевого сустава и ушиб грудной клетки. После оказания помощи его отпустили домой», — приводит РЕН ТВ слова источника.
В воскресенье, 16 июля мать подростка написала заявление в полицию. По словам издания, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.