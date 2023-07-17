В Рязанской области отремонтировали детскую площадку после вмешательства прокуратуры

В поселке Елатьма Рязанской области отремонтировали детскую площадку после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Житель Елатьмы пожаловался на состояние детской площадки. Прокуратура провела проверку. Оказалось, что доски в полу горки были не зафиксированы болтами, а также имелись отверстия в конструкции горки на месте демонтированного игрового элемента (спирали). Ограждение площадки также было повреждено.

Отмечается, что на и.о. главы администрации МО — Елатомское городское поселение в среду, 12 июля, внесли представление об устранении нарушений действующего законодательства. Нарушения устранили сразу после рассмотрения документа.

Также межрайонная прокуратура в пятницу, 14 июля, вынесла постановление о возбуждении административного правонарушения по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ в отношении виновного должностного лица администрации. Документ направили мировому судье для рассмотрения.

Фото: прокуратура Рязанской области.