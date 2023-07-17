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В Рязани начали штрафовать водителей за выезд на полосу для общественного транспорта

В Рязани 17 июля начала полноценно работать камера, фиксирующая движение по выделенной полосе для транспорта около ТРЦ «Барс на Московском». Об этом сообщает администрация группы «Подслушано у Водителей Рязани» со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что водителям уже приходят первые штрафы за нарушения.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД начали дежурить около выделенной полосы для общественного транспорта.