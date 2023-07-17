В России предлагают приравнять электронные права к физическим
Министерство цифрового развития подготовило проект, который предполагает приравнивание электронных водительских прав к физическим. Об этом пишет «
"Документы, предусмотренные ПДД, в частности водительское удостоверение, могут предъявляться не только на бумажном носителе или в электронном виде, путем отображения соответствующих сведений в мобильном приложении «Госуслуги Авто», — говорится в тексте пояснительной записки к проекту.
Эта инициатива необходима, чтобы упростить процедуру подтверждения права управления транспортом.