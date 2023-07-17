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В России предлагают приравнять электронные права к физическим

Министерство цифрового развития подготовило проект, который предполагает приравнивание электронных водительских прав к физическим. Об этом пишет «Российская газета».

"Документы, предусмотренные ПДД, в частности водительское удостоверение, могут предъявляться не только на бумажном носителе или в электронном виде, путем отображения соответствующих сведений в мобильном приложении «Госуслуги Авто», — говорится в тексте пояснительной записки к проекту.

Эта инициатива необходима, чтобы упростить процедуру подтверждения права управления транспортом.