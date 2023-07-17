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Минцифры запустило голосование для установки высокоскоростного интернета в районах

Минцифры 17 июля объявило старт очередного этапа Всероссийского голосования по проекту устранения цифрового неравенства.

Речь идет об установке в 2024 году базовых станций, обеспечивающих мобильную связь и высокоскоростной доступ в интернет в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек. Отмечается, что отдать свой голос имеют право все жители региона.

Проголосовать можно двумя способами: через портал Госуслуг (нужна подтвержденная учетная запись и постоянная регистрация в регионе) и путем отправки бумажного письма в Минцифры (по адресу: 123112, Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 2). В письме нужно указать ФИО, адрес регистрации и название населенного пункта, в который требуется провести связь.

На портале Госуслуг голосование продлится до 13 августа 2023, прием писем с заявками в бумажном виде, отправленных через почту, завершится 10 сентября 2023.

Результаты голосования опубликуют 18 декабря.

Министр цифрового развития Рязанской области Андрей Ульянов сообщает, что за время реализации проекта по устранению цифрового неравенства на территории Рязанской области в 2022 году установлено 12 базовых станций, в 2023 году — уже 7 из 25 запланированных по итогам голосования.