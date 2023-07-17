Минцифры запустило голосование для установки высокоскоростного интернета в районах

Минцифры 17 июля объявило старт очередного этапа Всероссийского голосования по проекту устранения цифрового неравенства.

Речь идет об установке в 2024 году базовых станций, обеспечивающих мобильную связь и высокоскоростной доступ в интернет в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек. Отмечается, что отдать свой голос имеют право все жители региона.

Проголосовать можно двумя способами: через портал Госуслуг (нужна подтвержденная учетная запись и постоянная регистрация в регионе) и путем отправки бумажного письма в Минцифры (по адресу: 123112, Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 2). В письме нужно указать ФИО, адрес регистрации и название населенного пункта, в который требуется провести связь.

На портале Госуслуг голосование продлится до 13 августа 2023, прием писем с заявками в бумажном виде, отправленных через почту, завершится 10 сентября 2023.

Результаты голосования опубликуют 18 декабря.