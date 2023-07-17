В Роще отключили холодную воду на четырех улицах
В Роще 17 июля отключили холодную воду на ряде улиц. Об этом сообщается в группе «Водоканала».
Ресурса нет по следующим адресам:
- улица Гоголя, дом № 12/9;
- улица Островского, дома № 11/17, № 14, № 16, № 9/18;
- улица Полетаева, дома № 10/10, № 11, № 13, № 13 корпус 1, № 15 корпус 1, № 15, № 16, № 19 корпус 1, № 19/10, № 22 корпус 1, № 27 корпус 1, № 28, № 31, № 25 корпус 3;
- улица Толстого, дом № 14/9.
Отмечается, что воды нет из-за аварии. Когда поступит вода в краны — не уточняется.
Ранее сообщалось, что 18 июля отключат холодную воду на шести улицах, среди которых — Островского.