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В Роще отключили холодную воду на четырех улицах

В Роще 17 июля отключили холодную воду на ряде улиц. Об этом сообщается в группе «Водоканала».

Ресурса нет по следующим адресам:

  • улица Гоголя, дом № 12/9;
  • улица Островского, дома № 11/17, № 14, № 16, № 9/18;
  • улица Полетаева, дома № 10/10, № 11, № 13, № 13 корпус 1, № 15 корпус 1, № 15, № 16, № 19 корпус 1, № 19/10, № 22 корпус 1, № 27 корпус 1, № 28, № 31, № 25 корпус 3;
  • улица Толстого, дом № 14/9.

Отмечается, что воды нет из-за аварии. Когда поступит вода в краны — не уточняется.

Ранее сообщалось, что 18 июля отключат холодную воду на шести улицах, среди которых — Островского.