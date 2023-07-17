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В Ейске погиб пилот самолета Су-25

В Ейске 17 июля погиб пилот военного самолета Су-25 в результате крушения. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

На кадрах видно, как самолет начал терять высоту, а затем упал в воду. Предварительная причина крушения — отказ двигателя.

Во время крушения пилот успел катапультироваться. Однако у него не сработал спасательный жилет, и из-за парашюта его стало тянуть на дно. Мужчина находился под водой около 10 минут. На берег его вытащили рыбаки.

Мужчину реанимировали около 15 минут, но спасти его не удалось. По предварительной информации, он погиб по причине утопления.