В Чучковском районе произошло смертельное ДТП
В Чучковском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла 16 июля, примерно в 01:10, на железнодорожном переезде в селе Аладьино. По предварительной информации, 42-летний рязанец, управляя автомобилем ВАЗ, выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с электропоездом.
В результате происшествия водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте ДТП. 18-летний пассажир автомобиля с травмами госпитализирован.
Проводится проверка.