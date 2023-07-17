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Стали известны личности погибших при ЧП на Крымском мосту

Стали известны личности погибших при ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

По данным канала, погибла семейная пара из Белгородской области. 36-летняя Наталья и 40-летний Алексей Кулик. Женщина работала в муниципальном учреждении «Центр сопровождения образования».Их 14-летняя дочь госпитализирована в состоянии средней тяжести. Губернатор Белгородской области Гладков пообещал оказать всю необходимую помощь. В Минтрансе России сообщили, что имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста. Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах.