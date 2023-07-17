Севастополь трижды атаковали беспилотники

Севастополь трижды атаковали беспилотники. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

16 июля около десяти часов утра произошла первая атака. БПЛА самолетного типа ударил по зданию на проспекте Героев Сталинграда, где располагаются клиника Medical On Group, диализный центр «Нефромед» и гостиничный комплекс «Атлантика». В результате беспилотник сдетонировал на крыше здания, образовав в ней дыру размером примерно в 30 сантиметров, и выбив окна.

Также над Севастополем заметили и второй БПЛА. Его сбили военные, он упал на пустыре, после чего там вспыхнула сухая трава — пламя охватило 80 квадратных метров.

В час дня произошла третья атака. Беспилотник, направлявшийся к Балаклавской ТЭС, сбили в районе Сапун-Горы — дрон упал примерно в 600 метрах от станции.