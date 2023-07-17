Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 17
25°
Втр, 18
26°
Срд, 19
21°
ЦБ USD 90.12 -0.06 15/07
ЦБ EUR 101.2 0.52 15/07
Нал. USD 88.15 / 91.5 17/07 11:35
Нал. EUR 99.09 / 101.99 17/07 10:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Промзона или променад? Как изменились города ЦФО с появлением набережн...
Исторически почти все поселения в России строились «на ...
11 июля 13:45
4 046
Обзор городских пляжей в Рязани
В Рязани наконец стало жарко. Горожане больше времени п...
6 июля 16:16
9 018
Ректор рязанского медуниверситета Роман Калинин о нехватке врачей, злы...
Как заинтересовать молодых специалистов, а может надо п...
27 июня 15:33
13 856
Сколько стоят пожары этого года для собственников домов и дач в Рязанс...
В первом квартале «Росгосстрах» выплатил по договорам с...
27 июня 09:34
12 911
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Севастополь трижды атаковали беспилотники

Севастополь трижды атаковали беспилотники. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

16 июля около десяти часов утра произошла первая атака. БПЛА самолетного типа ударил по зданию на проспекте Героев Сталинграда, где располагаются клиника Medical On Group, диализный центр «Нефромед» и гостиничный комплекс «Атлантика». В результате беспилотник сдетонировал на крыше здания, образовав в ней дыру размером примерно в 30 сантиметров, и выбив окна.

Также над Севастополем заметили и второй БПЛА. Его сбили военные, он упал на пустыре, после чего там вспыхнула сухая трава — пламя охватило 80 квадратных метров.

В час дня произошла третья атака. Беспилотник, направлявшийся к Балаклавской ТЭС, сбили в районе Сапун-Горы — дрон упал примерно в 600 метрах от станции.