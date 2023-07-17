Рязанские полицейские обнаружили нарколабораторию для незаконного культивирования сортовой конопли

Рязанские полицейские обнаружили нарколабораторию для незаконного культивирования сортовой конопли. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В ходе реализации оперативной информации полицейские на Солотчинском шоссе задержали ехавшего в автомобиле 46-летнего неработающего жителя Рязанского района, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков. При личном досмотре оперативники изъяли у него 10 граммов марихуаны.

После этого в коттедже мужчины в поселке Ласковский полицейские обнаружили на втором этаже дома специальная площадка, оборудованную для выращивания конопли. В помещении были изъяты более десяти емкостей с кустами сортового каннабиса, лампы дневного света, вентиляторы. В доме в стеклянных банках, полимерных пакетиках и россыпью хранилась готовая марихуана массой 1 килограмм 775 граммов, а также около 500 граммов фрагментов кустов конопли.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статье 228 УК РФ («Незаконные приобретение, изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере»). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. За незаконное культивирование наркосодержащих растений мужчина будет привлечен к административной ответственности.