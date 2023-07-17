Рязанская НПК приняла на практику 77 студентов из ведущих вузов России

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть») приняла на практику 77 студентов ведущих инженерно-технических вузов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Тамбова и Рязани.

Во время практики студентов научат работать на оборудовании, с нормативной документацией, познакомят с технологиями и автоматизацией процессов. Молодые люди смогут развить навыки работы в коллективе.

Ежегодно после производственной практики до 40% студентов приходят на работу в Рязанкую НПК.

Рязанская НПК сотрудничает с десятью вузами страны и четырьмя техникумами и колледжами Рязанской области. Помимо учебной, производственной и преддипломной практики, предприятие организовывает для студентов ознакомительные экскурсии на производство.

Напомним, по инициативе завода в 2015 году на базе РГРТУ создали базовую кафедру «Химическая технология органических веществ». Ежегодно выпускниками кафедры становятся два десятка специалистов, большинство из которых трудоустраиваются на предприятие.