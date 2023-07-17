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Рязанка пожаловалась на перекопанную дорогу на проезде Яблочкова

На проезде Яблочкова в Рязани перекопали дорогу, но мер безопасности не приняли. В редакцию местной «Новой газеты» прислали видео, на котором женщина показала опасную территорию.

Дорогу перекопали на пути из Песочни между магазином «Апельсин» и поворотом на улицу Радиозаводскую. ООО «Капиталстрой» там проводит капремонт трубопровода за 34 миллиона рублей, однако никакого ограждения для безопасности пешеходов нет.

«Приходится идти по дороге или по стройматериалам. Здесь могут сшибить! Пожалуйста, примите меры!» — просит рязанка.

Журналисты пишут, что женщина один раз уже чуть не упала в эту раскопанную яму, поэтому и решила записать видео.

Отмечается, что ремонт труб продлится до октября.