Рязанец лишился 790 тысяч рублей из-за установки мошеннического приложения

Рязанские полицейские предупредили о новом виде мошенничества. Об этом 17 июля сообщается на сайте регионального УМВД.

В полицию обратился 35-летний сотрудник одного из предприятий и заявил, что у него похитили деньги с карты. Он рассказал, что накануне ему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и предупредил, что у него якобы заблокирован доступ в личный кабинет финансово-кредитного учреждения. Чтобы решить эту проблему, необходимо было скачать «специальное» приложение. Пользователь банка так и сделал.

Через некоторое время мужчина заметил, что на его счет оформлен кредит и выведены 786 тысяч рублей.

Позже выяснилось, что приложение, которое установил рязанец, было программой удаленного доступа, с помощью которой мошенник вошел в мобильный банк и осуществил свой план.

В результате в отношении него возбудили уголовное дело за кражу (статья 158 УК).