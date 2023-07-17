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Появилась версия, чем был атакован Крымский мост

В телеграм каналах появилась версия, что атака была не такими дронами как вчера по Севастополю, безэкипажными катерами с небольшой нагрузкой, а с помощью беспилотного подводного аппарата.

Атака на Крымский мост могла быть осуществлена при помощи британского морского подводного автономного робота REMUS 600 с дополнительной нагрузкой взрывчатки.

Благодаря его свойствам передвигаться под водой на глубине до 600 метров и легкому управлению с ноутбука, запуск мог осуществляться с гражданского судна в Черном море.

Робот имеет продолжительность хода около 70 часов со скоростью до 5 узлов. С увеличенной грузоподъемностью он имеет дальность хода 286 морских миль, почти 500 км.