Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушении прав жильцов аварийного дома в Спасске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушении прав жильцов аварийного дома в Спасске. Об этом сообщил Информационный центр СК России.

Отмечается, что в СМИ рассказали о ненадлежащем обслуживании многоквартирного жилого дома по улице Свердлова в городе Спасске. В 2015 году межведомственная комиссия признала здание аварийным из-за износа наружных стен и фундамента на 80%.

«Несмотря на неоднократные обращения граждан, мер к расселению дома не принимается, в программу по переселению из аварийного жилья до 2025 года он не включен. Жильцы опасаются за свою безопасность», — говорится в сообщении.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Рязанской области Владимиру Никешкину организовать процессуальную проверку здания, доложить об установленных обстоятельствах, а также о решении, принятом в итоге.

Фото: Информационный центр СК России