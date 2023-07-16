В Солотче вандалы ободрали кору 11 сосен
Кору деревьев ободрали на высоте двух метров. За это нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.
В Солотче неизвестные вандалы ободрали кору стволов 11 сосен. Об этом сообщается в группе Солотчинского участкового лесничества.
Кору деревьев ободрали на высоте двух метров. За это нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность. Сейчас уточняется сумма причиненного ущерба.
«Данное повреждение приведет к гибели деревьев. Просим неравнодушных граждан, отдыхающих на территории поселка Солотча, любителей прогулок по „Тропе Паустовского“, обращать внимание на людей, сдирающих кору с растущих здоровых деревьев, и незамедлительно сообщить сотрудникам лесничества или в полицию», — сообщается в посте.