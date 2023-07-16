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В Северной Осетии школьница погибла после падения в шахту лифта в доме
Прокуратура Республики Северная Осетия — Алания проводит проверку после падения ребенка в шахту лифта. ЧП произошло в многоквартирном доме на проспекте Доватора.

Прокуратура Республики Северная Осетия — Алания проводит проверку после падения ребенка в шахту лифта. ЧП произошло в многоквартирном доме на проспекте Доватора, сообщается в телеграм-канале прокуратуры республики.

Семилетняя девочка провалилась в шахту лифта и погибла.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.