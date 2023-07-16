В Пермском крае в массовом ДТП погибли пять человек
Пять человек погибли и семеро пострадали в массовой аварии, которая произошла в Пермском крае в воскресенье, 16 июля. Столкнулись грузовик, две легковушки и мотоцикл, сообщают «Известия».
Пять человек погибли и семеро пострадали в массовой аварии, которая произошла в Пермском крае в воскресенье, 16 июля. Столкнулись грузовик, две легковушки и мотоцикл, сообщают
ДТП случилось на автодороге Большая Соснова — Частые. Среди погибших двое детей.
Причиной столкновения, по предварительным данным, стало лопнувшее у грузовика колесо.
Пострадали семь человек, в том числе два несовершеннолетних.
К месту аварии направили силы и средства от МЧС.