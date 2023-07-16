В Клепиковском районе во время пожара пострадал 57-летний мужчина
В субботу, 15 июля, в 11:49 поступило сообщение о возгорании деревянного сарая в городе Спас-Клепики.
В Клепиковском районе на пожаре пострадал мужчина. В субботу, 15 июля, в 11:49 поступило сообщение о возгорании деревянного сарая в городе Спас-Клепики, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Огонь охватил половину хозпостройки. Площадь возгорания составила 2 кв. м.
Пострадал мужчина 1966 года рождения, его госпитализировали.
На место ЧП выезжал один пожарный автомобиль и три человека.