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В Центральную Россию потепление придет на короткое время
В понедельник, 17 июля, в Москву и регионы европейской части страны вернется летнее тепло. Однако уже в среду, 19 июля, температура снизится на пять-шесть градусов.

В понедельник, 17 июля, в Москву и регионы европейской части страны вернется летнее тепло. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в этот день температура может достигать +29 градусов, сообщает RT.

В ночь на понедельник будет примерно +15 градусов, а днем +25, +27 градусов и до +29 градусов по Московской области. Во вторник сохранится та же погода. При этом также будут выпадать осадки, небольшие и непродолжительные.

Однако уже в среду, 19 июля, температура снизится на пять-шесть градусов, а густые облака не будут пропускать солнце.

«Дневные температуры в среду, четверг и пятницу — +19-21 градус. Такой температурный фон на два-два с половиной градуса ниже, чем многолетние значения в это время», — отметил специалист.

Во второй половине недели местами ожидается небольшой дождь.