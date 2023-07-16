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В Белгородской области при обстреле «Градами» ВСУ погибла женщина
В городе Шебекино Белгородской области ВСУ «Градами» обстреляли район центрального рынка. Погибла женщина.

В городе Шебекино Белгородской области ВСУ «Градами» обстреляли район центрального рынка. Погибла женщина. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«К большому горю, один человек погиб — женщина ехала на велосипеде по тротуару в момент обстрела. Травмы, полученные от осколков, несовместимы с жизнью. Понимаю, что невозможно утешить близких, но хотел принести соболезнования родным и близким погибшей», — написал он.⠀

От ударов повреждены фасад торгового павильона и два автомобиля. Оперативные службы работают на месте.