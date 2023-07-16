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Умерла певица и актриса Джейн Биркин
Британо-французская певица и актриса Джейн Биркин скончалась в возрасте 76 лет. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на свою информацию.

Британо-французская певица и актриса Джейн Биркин скончалась в возрасте 76 лет. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на свою информацию.

«По информации BFMTV, Джейн Биркин, ставшая настоящей национальной иконой, скончалась в возрасте 76 лет», — сообщил телеканал.

По данным СМИ, Биркин нашли мертвой в ее доме.

В конце мая она по состоянию здоровья отменила все свои концерты, но планировала вернуться на сцену.

Джейн Биркин родилась в Лондоне 14 декабря 1946 года. Дебютировала в кино в 1965 году. В 1966 году Биркин сыграла в фильмах «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони и «Калейдоскоп» Джека Смайта. В 1969 году она исполнила главную женскую роль в картине «Слоган» режиссера Пьера Гримблы.