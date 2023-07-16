Рязанцы заметили новую остановку на Первомайском проспекте
На Первомайском проспекте возле Дома общественных организаций установили новый остановочный комплекс. Фото опубликовано в группе «Новости Рязани ВКонтакте».
На Первомайском проспекте возле Дома общественных организаций установили новый остановочный комплекс. Фото опубликовано в группе «Новости Рязани ВКонтакте».
«Что-то похожее на новую или временную остановку делают напротив клуба завода „Красное Знамя“. На плане ремонта Первомайского проспекта ничего такого не обозначено», — сообщает автор поста.