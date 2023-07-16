Пробка перед Крымским мостом увеличилась почти до тысячи автомобилей

Данные на 8:00 опубликованы в Telegram-канале с оперативной информацией о состоянии дорожного движения на мосту.

В пробке на Крымский мост со стороны Кубани утром в воскресенье, 16 июля, стоят почти 970 автомобилей. Данные на 8:00 опубликованы в Telegram -канале с оперативной информацией о состоянии дорожного движения на мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 970 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. Со стороны Керчи затруднений нет," — сообщается в посте.

Число машин в пробке возросло с 20:00 15 июля, накануне автомобилей было примерно 300-400.