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Найденный под окнами дома в Москве годовалый мальчик выпал с четвертого этажа
Установлена личность матери ребенка, это женщина 1999 года рождения, сообщает прокуратура столицы.

Годовалый ребенок, которого нашли на земле возле дома на улице Сельскохозяйственной в Москве, выпал из окна. Установлена личность матери ребенка, это женщина 1999 года рождения, сообщает прокуратура столицы.

Выяснилось, что 24-летняя мать и годовалый мальчик проживают в квартире этого дома. По словам женщины, она с ребенком находилась в квартире и уснула, оставив его без присмотра. В результате мальчик выпал из окна с высоты четвертого этажа.

Проходившая мимо женщина услышала плач ребенка и вызвала экстренные службы. Ребенка госпитализировали.

Напомним, ранее около одного из жилых домов на улице Сельскохозяйственной прохожие обнаружили годовалого ребенка, лежащего на земле. Видимых телесных повреждений на нем не было.