На трассе Рязань — Спас-Клепики после ДТП легковушка вылетела с дороги
В воскресенье, 16 июля, между Кельцами и Передельцами на трассе Спас-Клепики — Рязань произошло серьезное ДТП. Видео с места аварии опубликовал Rzn Life.
В воскресенье, 16 июля, между Кельцами и Передельцами на трассе Спас-Клепики — Рязань произошло серьезное ДТП. Видео с места аварии опубликовал Rzn Life.
«ДТП между Кельцами и Передельцами на трассе Спас-Клепики — Рязань. С пострадавшими», — сообщается в посте.
На месте работает реанимация. Подробности уточняются.