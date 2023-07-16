На Первомайском проспекте начали устанавливать видеокамеры для фиксации нарушений ПДД
На Первомайском проспекте от улицы Павлова до площади Ленина и в обратном направлении ведется установка видеокамер для фиксации нарушений по проезду частного транспорта по выделенной полосе.
На Первомайском проспекте от улицы Павлова до площади Ленина и в обратном направлении ведется установка видеокамер для фиксации нарушений по проезду частного транспорта по выделенной полосе. об этом в воскресенье, 16 июля, сообщает пресс-служба рязанской мэрии.
Ранее видеокамеры для фиксации подобных нарушений появились на Московском шоссе.
Установка видеокамер связана с обустройством выделенных полос для движения общественного транспорта.