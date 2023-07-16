Момент массового ДТП с автокраном в Спасском районе попал на видео
Момент аварии с автокраном и фурой на трассе М5 в Спасском районе засняла камера видеонаблюдения. Видео опубликовано в группе «Подслушано у водителей Рязани».
Момент аварии с автокраном и фурой на трассе М5 в Спасском районе засняла камера видеонаблюдения. Видео опубликовано в группе «Подслушано у водителей Рязани».
На кадрах запечатлено, как автокран сбил разделительное ограждение и вылетел на встречную полосу. После этого произошло столкновение с фурой.
Напомним, что авария произошла в субботу, 15 июля. Столкнулись автокран КС 45717К ЗР, Renault Kangoo и грузовик Mercedes-Benz Axor. Пострадал водитель Mercedes — 32-летний житель Пензенской области.