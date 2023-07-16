Лепс высказался о выплатах бойцам за подбитые на СВО танки Leopard

Российский певец Григорий Лепс высказался о выплатах российским бойцам за подбитые в спецоперации на Украине немецкие танки Leopard.

Российский певец Григорий Лепс высказался о выплатах российским бойцам за подбитые в спецоперации на Украине немецкие танки Leopard.

«Я слово свое сдержал, я его даже перевыполню, можете не сомневаться. Если я говорю, значит, так и будет», — ответил певец на вопрос «Известий» перед выступлением на праздничном концерте в «Крокус Сити Холл» в Москве в воскресенье, 16 июля.

Конкретную сумму артист не назвал, но подчеркнул, что собирается выделять еще средства.

Напомним, 4 июля в своем Telegram-канале Лепс заявлял, что выплатил 1 млн рублей российскому военному, который подбил Leopard.