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Клепиковские леса покрылись листвой после нашествия гусениц шелкопряда
Леса в Клепиковском районе вновь зазеленели после нашествия гусениц шелкопряда. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

Леса в Клепиковском районе вновь зазеленели после нашествия гусениц шелкопряда. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В начале лета насекомые объели листья березы, осины, липы, без листвы остались и садовые культуры: яблони, груши. В середине июля деревья стали вновь обрастать листвой. Однако вредители начали откладывать яйца, из которых ранней весной вылупятся новые гусеницы. По словам инженера охраны леса нацпарка «Мещерский» Александра Кувшинова, однократное объедание листвы для деревьев нестрашно.

«На своих участках жители, после того как бабочки пропадут, могут обработать кладки яиц отработанным машинным маслом, это поможет уберечь растения в будущем. Также счистить кладки можно механически, с помощью металлической щетки. А весной следующего года лучше сделать клеевые пояса на стволах деревьев, это обезопасит их от заползания гусениц на кроны деревьев», — пояснил Кувшинов.

Рязанский госуниверситет изучает в национальном парке возможности использования биологических препаратов против шелкопряда. Если это будет допустимо, в 2024 году леса обработают от вредителя.

Напомним, ранее Центр защиты леса в Рязанской области оценил степень объедания деревьев гусеницами непарного шелкопряда.