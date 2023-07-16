Baza: готовивших покушение на Собчак и Симоньян задержали за нападения на мигрантов

Членов группировки «Параграф 88», которых обвиняют в подготовке покушения на журналисток Ксению Собчак и Маргариту Симоньян, задержали за нападения на приезжих.

Членов группировки «Параграф 88», которых обвиняют в подготовке покушения на журналисток Ксению Собчак и Маргариту Симоньян, задержали за нападения на приезжих. Молодые люди нападали на мигрантов в Битцевском лесу и снимали преступления на камеру, сообщает Baza.

По версии следствия, группу создал 18-летний Михаил Балашов. По информации Baza, в нее входили семь человек, шесть из них несовершеннолетние.

На счету группы как минимум три эпизода насилия над мигрантами. Все нападения произошли в районе Битцевского парка и станции метро «Новоясеневская». Националисты снимали их на камеру, а затем размещали в интернете.

На данный момент на задержанных возбудили лишь уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

Напомним, накануне в Москве и Рязанской области были задержаны неонацисты из группировки «Параграф-88», готовившие покушение на Симоньян и Собчак. Задержан в том числе 22-летний рязанец.

RT опубликовала кадры допроса создателя группировки, готовившей покушение на Собчак и Симоньян.