«ВКонтакте» представила новые функции для пользователей
Пользователям соцсети «ВКонтакте» станут доступны расшифровка видеосообщений, анимированные реакции и другие новые функции в «VK Мессенджер».
Пользователям соцсети «ВКонтакте» станут доступны расшифровка видеосообщений, анимированные реакции и другие новые функции в «VK Мессенджер». Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
Технология расшифровки полностью автоматизирована и работает на основе методов машинного обучения, разработанных командой «ВКонтакте».
Видеозаписи для высокой точности расшифровки обрабатывают три нейросети. Они распознают звуки, отделяют их от видеоряда, формируют слова и определяют границы предложений.
Ранее также сообщалось, что соцсеть запустит отдельное приложение «VK Знакомства».