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В Спасском районе на трассе М5 грузовик и автокран попали в ДТП
На трассе М5 в Спасском районе в пятницу, 14 июля, столкнулись фура и автокран. ДТП произошло в темное время суток.

На трассе М5 в Спасском районе в пятницу, 14 июля, столкнулись фура и автокран. ДТП произошло в темное время суток. Фото и видео с места аварии размещены в группе «Подслушано у водителей Рязани».

По словам очевидцев, водитель грузовика жив, но получил тяжелые травмы. Авария произошла по причине того, что на узком месте кран вышел навстречу.

ДТП спровоцировало пробку.

Также водители в комментариях к посту пожаловались на то, что участок не освещается, на нем нет «нормальных знаков» и за последний месяц здесь произошло несколько ДТП. Выясняется официальная информация.