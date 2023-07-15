В Рязани задержали мужчину, угрожающего зарезать супругу

В Рязани патрульные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в угрозе убийством жене. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

В Рязани патрульные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в угрозе убийством жене. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

В отдел полиции по Московскому району от рязанца поступил звонок о том, что в многоквартирном доме на улице Бирюзова соседи громко ругаются, за стенкой слышатся угрозы.

Дежурный офицер передал информацию находящемуся поблизости наряду отдельного батальона ППС. Полицейские немедленно прибыли на указанный адрес и урегулировали конфликт.

По предварительной информации, между 42-летним мужчиной и его 36-летней женой произошел словесный конфликт, в ходе которого мужчина взял с кухонного стола нож и, замахиваясь им, стал угрожать супруге убийством. В этот момент прибыли сотрудники полиции и вмешались в конфликт. С рязанцем провели профилактическую беседу.

После мужчину доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью. За это предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.