В России закончился весенний призыв

В России завершился весенний призыв. На службу отправились 147 тысяч срочников, сообщили Минобороны в субботу, 15 июля.

В России завершился весенний призыв. На службу отправились 147 тысяч срочников, сообщили Минобороны в субботу, 15 июля.

В соответствии с Указом президента от 30 марта 2023 года весной для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные Силы РФ и другие воинские формирования призвано и направлено 147 тысяч человек, говорится в сообщении.

Призывные комиссии начали работу с 1 апреля, отправки призывников со сборных пунктов в войска стартовали 20 апреля. Молодые люди имели право выбора пройти военную службу в различных видах и родах войск с учетом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора.

Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.