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В Пронском районе 65-летнего грибника искали в лесу несколько часов
В четверг, 13 июля, пронские полицейские и спасатели вместе с поисковиками из отряда «Мещера» несколько часов искали заблудившегося грибника в лесу вблизи Большого Села. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В четверг, 13 июля, пронские полицейские и спасатели вместе с поисковиками из отряда «Мещера» несколько часов искали заблудившегося грибника в лесу вблизи Большого Села. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

65-летний житель Новомичуринска уехал на своем автомобиле за грибами в шесть утра. Ближе к пяти часам вечера жена забеспокоилась, что супруг не вернулся.

«Шестеро полицейских, я и трое поисковиков из „Мещёры“ прочесывали лес вдоль дороги. Потом к поиску присоединились родственники и соседи мужчины. Внучка дала ориентиры тех мест, где дед обычно собирал грибы. Мы выстроились „цепочкой“: в половине девятого вечера в лесу уже совсем темно», — рассказал начальник Пронской пожарной части № 33 Сергей Колганов.

Мужчину нашли, около девяти часов вечера полицейские доставили грибника в приемный покой новомичуринской больницы. По словам жены, он не пострадал. Заблудился пенсионер из-за того, что пытался обойти болото.

Он сам выбрался на окраину леса, где и увидел спасателей. Телефон мужчины остался в машине.