В полиции рассказали подробности ДТП с автокраном в Спасском районе

В Спасском районе в пятницу, 14 июля, примерно в 21:50 произошло ДТП. Авария случилась на 232-м километре автодороги М5 «Урал», сообщает пресс-служба регионального УМВД.
61-летний житель Михайлова за рулем автокрана КС 45717К ЗР, по предварительной информации, допустил касательное столкновение с автомобилем Renault Kangoo под управлением 34-летнего жителя Москвы, после чего столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz Axor, за рулем которого был 32-летний житель Пензенской области.
В результате ДТП водитель Mercedes получил травмы, его госпитализировали.
На месте аварии сотрудники Госавтоинспекции обеспечили безопасность, организованно реверсивное движение. В настоящий момент движение затруднено.
Проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.