В Омске безработного задержали за насилие над восьмилетними девочками

В Омске неработающий мужчина подозревается в действиях сексуального характера в отношении детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Возбуждено уголовное дело по заявлению жительницы Омска о совершении в отношении двух детей неизвестным мужчиной насильственных действий сексуального характера.
По горячим следам в течение суток установили личность подозреваемого, мужчину задержали сотрудники уголовного розыска по месту его проживания.
По версии следствия, 12 июля, около 20:00 на улице 20 лет РККА 35-летний неработающий мужчина, увидев на улице двух незнакомых восьмилетних девочек, совершил в отношении детей насильственные действия сексуального характера.
В настоящее время проводятся допросы и следственные действия, устанавливаются обстоятельства преступления. Мужчине грозит наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.