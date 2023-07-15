В Новосибирске двое подростков разбились при выполнении работ на высоте

В Новосибирске подростки 15 и 17 лет сорвались с высоты во время выполнения работ по обработке швов здания. Один из них погиб, возбуждено уголовное дело.

В Новосибирске подростки 15 и 17 лет сорвались с высоты во время выполнения работ по обработке швов здания. Один из них погиб, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, промышленный альпинист, с которым был заключен подрядный договор о выполнении услуг при строительстве многоэтажного здания на улице Красный проспект Заельцовского района, привлек для работ двух своих несовершеннолетних детей.

В субботу, 15 июля, днем подростки находились с внешней стороны здания, где выполняли работы по обработке швов. Во время проведения работ по неустановленным причинам дети упали с высоты. В результате 15-летний подросток получил травмы, от которых скончался на месте, а 17-летнего госпитализировали в больницу с различными травмами.

Устанавливаются обстоятельства случившегося.