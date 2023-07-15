В центре Рязани полицейские задержали мужчину на глазах у очевидцев
В сквере на улице Есенина вечером в субботу, 15 июля, полицейские задержали мужчину. Об этом РЗН. инфо рассказали очевидцы. Также в редакцию прислали фото и видео с места.
В сквере на улице Есенина вечером в субботу, 15 июля, полицейские задержали мужчину. Об этом РЗН. инфо рассказали очевидцы. Также в редакцию прислали фото и видео с места.
«Скрутили какого-то человека и надели на него наручники», — сообщают свидетели задержания.