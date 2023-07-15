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Собчак и Симоньян прокомментировали предотвращение покушения на себя
Журналистка Ксения Собчак выразила благодарность правоохранительным органам за предотвращение покушения на нее. Главный редактор «России Сегодня» и RT Маргарита Симоньян заявила в комментарии RT, что «есть вещи страшнее смерти — это предательство и позор».

Журналистка Ксения Собчак выразила благодарность правоохранительным органам за предотвращение покушения на нее. Главный редактор «России Сегодня» и RT Маргарита Симоньян заявила в комментарии RT, что «есть вещи страшнее смерти — это предательство и позор».

Ксения Собчак прокомментировала информацию о задержанных из-за подготовки покушения в телеграм-канале «Кровавая барыня».

«Ну и серьезно, про всю эту подготовку покушения. Если это все правда, то спасибо всем причастным службам за их работу. Если нет, и смысл был просто поставить меня в одном предложении с Симоньян, то это обычная подлость», — написала она.

Журналистка добавила, что «любой террор — зло, без всяких „но“».

Маргарита Симоньян дала видеокомментарий RT.

«Я знаю, что этих людей уже арестовали. И очень жаль, что 18-летний парень, видео которого мне показали, так оказался заморочен. Что он читал, что он смотрел, кто с ним беседовал, кто ему так заморочил голову, что он вдруг решил, что забота о своем народе совместима с тем, чтобы брать деньги Украины, украинской разведки на уничтожение лидеров общественного мнения своей же страны, это, конечно, сильный когнитивный диссонанс», — сказала Симоньян.

Она выразила надежду, что он «поймет, что он чуть не натворил», и, «может быть, в окопах сама жизнь, сама судьба вправит мозги, он еще послужит на славу нашей Родине».

Напомним, в Москве и Рязанской области задержаны неонацисты из группировки «Параграф-88», готовившие покушение на Симоньян и Собчак.

RT опубликовала кадры допроса создателя группировки, готовившей покушение на Собчак и Симоньян.

По делу о покушении задержали 22-летнего рязанца.