Рязанцы смогут увидеть пролет МКС в ночь на 16 июля

15-16 июля, с 22:40 по 22:46 и с 00:16 по 00:22, в небе над Рязанской областью можно будет наблюдать пролет Международной космической станции. Об этом сообщается в группе «Меридиан 39. Астрономия в Рязани».

15-16 июля, с 22:40 по 22:46 и с 00:16 по 00:22, в небе над Рязанской областью можно будет наблюдать пролет Международной космической станции. Об этом сообщается в группе «Меридиан 39. Астрономия в Рязани».

МКС летит в направлении с запада на восток и выглядит как очень яркая звезда. На большей части территории региона траектория будет проходить вблизи созвездия Орла с яркой звездой Альтаир.

Во втором пролете МКС в конце пути войдет в тень Земли. Это будет выглядеть как резкое угасание. Это произойдет, когда станция будет видна недалеко от планеты Сатурн.

На схеме показана траектория пролета для Рязани — на севере и юге региона она будет соответственно на 5-10 градусов ниже и выше, чем для областного центра.